Эксгибиционист два дня подряд показывал детям пенис с балкона в Новой Москве
МК: в Москве мужчина демонстрировал детям половой орган из окна жилого дома
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Неизвестный мужчина демонстрировал детям половой орган, стоя на балконе второго этажа многоэтажки в Новой Москве, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел на улице Летчика Грицевца.
На опубликованных кадрах видно, как абсолютно голый мужчина стоит и курит на балконе второго этажа. При этом балкон находится прямо над продуктовым магазином, расположенном на первом этаже многоэтажки.
По словам местных жителей, извращенец устраивает подобные шоу уже 2 дня. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали эксгибициониста.
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