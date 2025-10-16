Экс-жена депутата Мосгордумы Потапова заявила на него в полицию из-за избиения

Экс-супруга депутата Мосгордумы Петра Потапова заявила, что бывший муж напал на нее и избил. Она обратилась в полицию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Женщина 6 октября была госпитализирована в городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с жалобами на боль в голове и шее и рвоту. У нее выявили сотрясение мозга. Вскоре выяснилось, что в этот же день, еще до поступления пострадавшей в больницу, к ней домой наведался Потапов, о чем свидетельствуют записи с камер.

Депутат Мосгордумы долго стучал и звонил в дверь квартиры, где проживает его бывшая жена с детьми. Также в другом кадре слышно, как женщина просит мужчину не трогать напуганного ребенка, в конце записи происходит конфликт. Пострадавшая обратилась в полицию.

Супруги официально развелись летом. У них двое общих детей. Сейчас они делят доли в двух квартирах в Москве, машины и счета. Экс-жена Потапова также подавала в суд на алименты.

Сейчас депутат продолжает работу. 15 октября он присутствовал на очередном заседании Мосгордумы.

