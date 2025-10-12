Беременную участницу шоу «Мужское/Женское» убили через пару дней после съемок

На ТВ-шоу «Мужское/Женское» семья беременной участницы рассказала о постоянных побоях со стороны ее сожителя, а через некоторое время после съемок он ее убил, сообщает Baza .

Мужчина систематически избивал 28-летнюю жительницу Ярцева Смоленской области. Родственники уговорили пострадавшую рассказать о побоях. Тогда в августе она отправилась в столицу на съемки шоу «Мужское/Женское», где призналась в жестоком обращении. Ее сожитель участвовал в программе и заявил, что женщина заслужила такое отношение.

Через несколько дней после съемок шоу мужчина в порыве ревности избил беременную сожительницу. Он бил ее стулом по голове и телу. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу, но спасти не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Программу «Мужское/Женское» с историей этой героини выпустили в эфир через два месяца после смерти женщины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.