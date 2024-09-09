Экс-замгубернатора Томской области растратил 79 млн рублей и угодил в колонию

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Прокуратура: экс-замгубернатора Томской области осудили на пять лет за растрату

Экс-заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрий Гурдин приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Гурдина признали виновным в организации растраты и использовании заведомо подложного документа. Инициатором открытия уголовного дела выступило местное УФСБ.

Согласно данным суда, Гурдин, будучи замгубернатора Томской области, придумал незаконную схему. В рамках нее он вместе с частной организацией растратил деньги, направленные из областного бюджета на создание концепции проекта «Создание и развитие студгородка в Томской области».

В преступную схему бывший замгубернатора втянул директора регионального фонда развития инвестдеятельности и проектного управления. Он распоряжался бюджетными деньгами.

Подельник Гурдина оплатил услуги коммерческой организации по завышенной цене. В результате бюджет Томской области потерял 79 млн рублей.

Выяснилось, что, когда Гурдин устраивался на должность замгубернатора, показал два диплома, подтверждающие получение образования в высшем учебном заведении. Однако документы оказались подделкой — в вузе мужчина не учился.

Ранее министерство обороны РФ было признано потерпевшей стороной в уголовном деле о присвоении денег по контракту о поставке сухпайков. Общий ущерб от действий экс-топ-менеджеров Грязинского пищевого комбината, предположительно, составил от 1,3 млрд рублей.