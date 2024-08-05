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Экс-замглавы ПАО «Ил» Новожилов получил шесть лет колонии за мошенничество

Савеловский суд столицы вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве при разработке военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А, сообщает ТАСС.

Экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов получил 6 лет колонии, а бывший директор центра проектно-конструкторских технологий (ЦПКТ) Московского авиационного института Вячеслав Хван — пять.

Помимо этого, экс-начальника планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игоря Титова осудили на 4,5 года лишения свободы условно.

Новожилов и Хван были взяты под стражу в зале суда. Суд назначил обвиняемым штрафы на общую сумму 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России потеряло 130 млн рублей из-за поставок бракованных подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа.