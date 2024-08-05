Минобороны РФ потеряло 130 млн руб из-за «паленых» подшипников для Ил-76

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«Известия»: подлог документов стал причиной поставки брака для самолетов МО

Министерство обороны России потеряло 130 млн рублей из-за поставок бракованных подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа. Сотрудники подмосковного СК возбудили уголовное дело, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По данным следствия, некачественные детали стали причиной непригодности сразу пяти авиалайнеров. Правоохранители считают, что к делу могут быть причастны менеджеры Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ).

Работники завода утверждают, что они являются пострадавшей стороной.

Источник издания утверждает, что к поставке брака для военно-транспортных самолетов привел подлог документов.

«Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — уточнил инсайдер.

Следователи полагают, что в данный момент неустановленные менеджеры БЛМЗ нарушили закон в попытке избежать ответственности и штрафа за просрочку выполнения договоров на поставки запчастей.

В правоохранительных органах не исключили, что по этой причине представители завода подделали документы о закупке деталей у ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ), а также сфальсифицировали бумаги о приемке продукции МО РФ.