Минобороны РФ потеряло 130 млн руб из-за «паленых» подшипников для Ил-76
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Министерство обороны России потеряло 130 млн рублей из-за поставок бракованных подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа. Сотрудники подмосковного СК возбудили уголовное дело, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
По данным следствия, некачественные детали стали причиной непригодности сразу пяти авиалайнеров. Правоохранители считают, что к делу могут быть причастны менеджеры Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ).
Работники завода утверждают, что они являются пострадавшей стороной.
Источник издания утверждает, что к поставке брака для военно-транспортных самолетов привел подлог документов.
«Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — уточнил инсайдер.
Следователи полагают, что в данный момент неустановленные менеджеры БЛМЗ нарушили закон в попытке избежать ответственности и штрафа за просрочку выполнения договоров на поставки запчастей.
В правоохранительных органах не исключили, что по этой причине представители завода подделали документы о закупке деталей у ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ), а также сфальсифицировали бумаги о приемке продукции МО РФ.