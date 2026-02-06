Экс-заместитель министра юстиции Сергей Тропин утонул в ванне

сегодня в 20:25

Бывший заместитель министра юстиции Сергей Тропин утонул в ванне в своей столичной квартире, сообщает 112 .

Трагедия произошла в квартире экс-чиновника на Пресне. Тело Тропина было обнаружено в ванне. К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.

Сергей Тропин был назначен на пост замглавы Минюста в 1996 году.

Ранее стало известно, что на 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов.

