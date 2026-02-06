Экс-заместитель министра юстиции Сергей Тропин утонул в ванне
Фото - © Медиасток.рф
Бывший заместитель министра юстиции Сергей Тропин утонул в ванне в своей столичной квартире, сообщает 112.
Трагедия произошла в квартире экс-чиновника на Пресне. Тело Тропина было обнаружено в ванне. К настоящему моменту других подробностей происшествия нет.
Сергей Тропин был назначен на пост замглавы Минюста в 1996 году.
