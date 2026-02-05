Скончался бывший главком ВМФ РФ адмирал флота Куроедов

сегодня в 21:18

Бывший главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Владимир Куроедов умер в возрасте 81 года, сообщает ТАСС .

О смерти бывшего главкома ВМФ рассказал руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. Долгое время Куроедов боролся с тяжелой болезнью.

Другие детали о его смерти не раскрываются.

Куроедов был главнокомандующим ВМФ России с 1997 по 2005 год.Он также занимался общественной и военно-научной деятельностью.

Ранее в Москве умерла Гитана Леонтенко — вдова легендарного советского актера, народного артиста СССР Алексея Баталова. Ей было 90 лет.

