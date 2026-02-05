Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко скончалась в Москве
Фото - © РИАМО, Анастасия Осипова
В Москве умерла Гитана Леонтенко — вдова легендарного советского актера, народного артиста СССР Алексея Баталова, сообщает ТАСС.
Как рассказала официальный представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко, Леонтенко скончалась дома. Ей было 90 лет.
Причина смерти, а также информация о дате и месте прощания и похорон на данный момент не сообщается.
Гитана Аркадьевна Леонтенко родилась 18 августа 1935 года и стала цирковой артисткой. Она была женой Алексея Баталова более 50 лет — с 1963 года и до его смерти в 2017 году.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.