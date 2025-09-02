Экс-военный ВСУ расстрелял азербайджанцев за отказ продать товар со скидкой

В Киевской области бывший военный начал стрельбу по семье азербайджанцев, убив мужчину и ранив его отца. Предварительно, причиной расправы послужило то, что экс-армейцу отказались продавать товар со скидкой, утверждает азербайджанское издание Minval .

Перед убийством бывший военнослужащий поссорился с азербайджанцами и якобы заявил, что «защищал на фронте этих чурок, сидящих в тылу и занимающихся бизнесом». После словесной перепалки украинец сходил домой за ружьем, вернулся и начал стрелять по оппонентам.

В итоге бывший военный застрелил 28-летнего мужчину и ранил его отца, утверждают журналисты. Пострадавший азербайджанец находится в больнице, подозреваемый задержан.

Прочих подробностей случившегося не озвучивается.

Ранее в Харьковской области задержали медсестру морга. Полиция подозревала, что женщина обворовывала погибших украинских военных и сдавала их личные вещи в ломбард.