Экс-участника «Голос 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней

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Экс-участника шоу «Голос 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней девочке. 66-летний Александр К. мог, предположительно, заставил пятиклассницу отправить себе голые фотографии, а в ответ сбросил свой интимный снимок, сообщает SHOT .

Певец начал переписываться с пятиклассницей в феврале-марте 2024 года. Через некоторое время Александр К. предложил отправлять друг другу интимные фотографии.

12-летняя дала согласие, отправила видео сексуального характера. В ответ Александр К. прислал свое фото «18+».

Через некоторое время семья пятиклассницы узнала о ее странном знакомстве с певцом. Родственники девушки написали заявление в полицию.

Александра К. задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Открыто уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего, но не достигшего 14-летнего возраста. Вину музыкант признал.

Ранее православного блогера Роммеля задержали по подозрению в растлении 10-летней школьницы. Она была дочкой его сожительницы.