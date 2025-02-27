Экс-ректора Нижегородского лингвистического университета задержали в Москве

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Бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в российской столице. Предположительно, женщину подозревают в растрате в период руководства вузом, сообщает SHOT .

Никонова занимала должность ректора НГЛУ с 2019 по 2024 год. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски в университете.

В декабре минувшего года прокуратура инициировала проверку в отношении Никоновой. Были все основания для подозрений в растрате, финансовых манипуляциях и массовых увольнениях в учебном заведении.

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