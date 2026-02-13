Экс-прокурор в Подмосковье получил взятку почти в полмиллиарда рублей

Балашихинский суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя видновского городского прокурора Харитоненко А. Его подозревают в получении взятки в виде земельных участков на сумму 495,5 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Харитоненко обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На должности заместителя видновского городского прокурора Московской области, а также и. о. прокурора города Лыткарино он требовал от бизнесмена передать ему взятку в виде 11 земельных участков. Взамен он обещал покровительство и попустительство по службе.

Если предприниматель откажется выполнять требования Харитоненко, в этом случае он обещал осуществлять проверки коммерческой деятельности и реагировать на нарушения, что привело бы к прекращению работы бизнесмена. После давления условия был приняты.

Судебное заседание по данному делу назначено на 18 февраля.

Раннее сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,88 млн рублей заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику. В прошлом он был главой Копейского городского округа региона.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.