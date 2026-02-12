Замгубернатора Челябинской области обвинили в коррупции на 1,88 млн рублей

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,88 млн рублей заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику. В прошлом он был главой Копейского городского округа региона, сообщает Информационный центр СК РФ в канале в MAX .

Фалейчик мог получить взятку в промежутке с 2021 до 2023 года. Тогда он работал главой городского округа Копейск.

По данным правоохранителей, взятку Фалейчику мог дать директор одной из коммерческих организаций за подписание договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря «Юность». Чиновника могут поместить под стражу.

Замгубернатора Челябинской области задержали утром 12 февраля. Он с февраля 2019 года был замглавы Копейского городского округа. В июне того же года стал главой города. 10 апреля 2024-го перешел на должность замгубернатора Челябинской области. Занимался сферой ЖКХ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.