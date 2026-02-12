Силовики пришли за замгубернатора Челябинской области из-за старых дел

Правоохранители пришли к Фалейчику утром в его рабочий кабинет в здании правительства региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что следственные действия могут быть связаны с прежним местом деятельности чиновника, как главы Копейского городской округа.

Фалейчик с февраля 2019 года работал замглавы г. о. по жилищно-коммунальных вопросам. В июне того же года стал главой города. 10 апреля 2024 года чиновника перевели на должность заместителя губернатора Челябинской области. Он занимался сферой ЖКХ.

Губернатор Текслер в своем Telegram-канале воздержался от оценок. Он сказал, что администрация Копейска будет оказывать правоохранителям содействие. Если вину Фалейчика докажут, то он ответит по закону.

