Экс-президента АФК «Система» Новицкого задержали по экономическому делу
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Правоохранительные органы задержали бывшего президента АФК «Система» Евгения Новицкого по уголовному делу экономического характера, сообщает ТАСС.
Уточняется, что Новицкого задержали 20 июня у него дома. Перед этим правоохранители обыскали жилище бывшего директора.
Пока процессуальный статус Новицкого не определен. Он являлся руководителем холдинга АФК «Система» с 1995 года. С 2013 года он также был одним из руководителей радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».
Ранее стало известно о задержании гендиректора «Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)» Роберта Уразова, а также руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.