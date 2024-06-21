Экс-президента АФК «Система» Новицкого задержали по экономическому делу

Уточняется, что Новицкого задержали 20 июня у него дома. Перед этим правоохранители обыскали жилище бывшего директора.

Пока процессуальный статус Новицкого не определен. Он являлся руководителем холдинга АФК «Система» с 1995 года. С 2013 года он также был одним из руководителей радиоэлектронного концерна «РТИ Системы».

Ранее стало известно о задержании гендиректора «Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)» Роберта Уразова, а также руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.