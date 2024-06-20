Задержан глава WorldSkills Russia Роберт Уразов

сегодня в 21:13

Генеральный директор «Агентства развития профессий и навыков (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, а также руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов задержаны силовиками, сообщает РБК .

О задержании агентству сообщили два информированных источника.

Обоих подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе Агентства развития профессий и навыков заявили, что в находятся в курсе ареста Уразова.

WorldSkills Russia — автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Среди основных целей организации — внедрение новых стандартов рабочих профессий, совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и высшем образовании c применением стандартов WorldSkills.