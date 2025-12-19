Экс-преподавателя по вокалу из Москвы посадили на 13 лет за совращение девочки
Суд вынес приговор бывшей учительнице вокала из московского культурного центра. Женщину признали виновной в преступлении против несовершеннолетней ученицы, сообщает Столичный СК.
Дело расследовали сотрудники Симоновского межрайонного следственного отдела Южного округа столицы. Они собрали доказательства, которые суд посчитал достаточными для обвинительного приговора.
Преподавательницу признали виновной по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей оказалась 12-летняя девочка.
Женщину обвиняли по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает наказание за сексуальные преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста и в итоге признали виновной.
Теперь осужденная проведет за решеткой 13 лет колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что о преступлении, совершенном женщиной, стало известно благодаря отцу девочки. Он сообщил правоохранителям, что учительница присылала его малолетней дочери обнаженные фотографии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.