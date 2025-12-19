сегодня в 21:19

Экс-преподавателя по вокалу из Москвы посадили на 13 лет за совращение девочки

Суд вынес приговор бывшей учительнице вокала из московского культурного центра. Женщину признали виновной в преступлении против несовершеннолетней ученицы, сообщает Столичный СК .

Дело расследовали сотрудники Симоновского межрайонного следственного отдела Южного округа столицы. Они собрали доказательства, которые суд посчитал достаточными для обвинительного приговора.

Преподавательницу признали виновной по статье о насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшей оказалась 12-летняя девочка.

Женщину обвиняли по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает наказание за сексуальные преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста и в итоге признали виновной.

Теперь осужденная проведет за решеткой 13 лет колонии общего режима. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что о преступлении, совершенном женщиной, стало известно благодаря отцу девочки. Он сообщил правоохранителям, что учительница присылала его малолетней дочери обнаженные фотографии.

