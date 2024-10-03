В Москве преподаватель по вокалу развращала 12-летнюю ученицу

За помощью в правоохранительные органы обратился отец девочки, который заявил, что 44-летняя преподавательница по вокалу его дочери развращала девочку в 2019 году, которой на тот момент было всего 12 лет, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Москве .

Сотрудники полиции совместно с Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве задержали 44-летнюю женщину, после чего в отношении нее возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По данным ГСУ СК России по Москве, подозреваемая совершала преступные действия сексуального характера в отношении девушки 2007 года рождения период с 4 июня по 7 августа 2019 года. В то время она приглашала 12-летнюю школьницу к себе домой, а в период с 7 по 13 августа 2019 года отправляла ей свои интимные фотографии. Об ее преступлениях известно стало только сейчас.

В ближайшее время женщину планируют проверить на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы и в других российских регионах.