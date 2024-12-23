сегодня в 13:07

Экс-полицейский признался в убийстве журналиста «Фонтанки» и попросился на СВО

Полковник полиции в отставке, бывший заместитель начальника шестого отдела (по борьбе с коррупцией в государственных органах) оперативно-разыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов признался в том, что убил журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова. Он пропал без вести в июне 2004 года, сообщается в Telegram-канале петербургского издания « Фонтанка ».

Смирнов показал зону, в которой закопан труп. Сотрудники правоохранительных органов проводят раскопки в лесу в Белоострове. Признание бывшего полицейского 18 декабря 2024 года зафиксировал следователь, отмечает «Фонтанка».

По данным журналистов, у чиновников просили взятки. Максимову стало об этом известно, поэтому он был убит.

Смирнов после признания попросил отправить его в зону спецоперации.

Ранее сообщалось, что бизнесмена Рубена Татуляна подозревают в покушении на убийство собственного корреспондента «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина.