Экс-мэра Белгорода Иванова посадили в тюрьму на 10 лет и оштрафовали на 11 млн

Суд посадил в тюрьму бывшего мэра Белгорода за взятки и превышение полномочий

Суд признал бывшего мэра Белгорода Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн рублей, сообщает РИА Новости .

Правоохранители задержали Иванова в марте 2023 года. Бывшего мэра обвинили в правонарушениях, которые совершались в период его работы генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации. Там мужчина работал до прихода на должность мэра.

Иванов руководил Белгородом с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.

Ранее суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца — горно-металлургического комплекса (ГМК) «Дальполиметалл».