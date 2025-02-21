Экс-мэра Белгорода Иванова посадили в тюрьму на 10 лет и оштрафовали на 11 млн
Суд посадил в тюрьму бывшего мэра Белгорода за взятки и превышение полномочий
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Суд признал бывшего мэра Белгорода Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 11 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Правоохранители задержали Иванова в марте 2023 года. Бывшего мэра обвинили в правонарушениях, которые совершались в период его работы генеральным директором Белгородской ипотечной корпорации. Там мужчина работал до прихода на должность мэра.
Иванов руководил Белгородом с декабря 2021 года по октябрь 2022 года.
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