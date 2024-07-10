Экс-командующий сухопутными войсками РФ и его жена стали жертвами мошенников

Мошенники с помощью дипфейка мэра Москвы Сергея Собянина и замминистра МВД Александра Горового обманули бывшего замминистра обороны и командующего сухопутными войсками Николая Кормильцева и его супругу. Генерал армии перевел злоумышленникам 400 тыс. рублей, сообщает Baza .

8 июля 78-летнему Николаю Викторовичу позвонила женщина и представилась сотрудницей мэрии Москвы. По ее словам, у Собянина срочный вопрос к генералу и необходимо как можно скорее связаться с градоначальником по видеосвязи. Кормильцев лично знаком с главой города и подключился к видеочату.

Мошенник под видом Собянина рассказал генералу, что через его счет мэрия случайно отправила 30 млн рублей другому адресату, поэтому офицеру может грозить уголовное дело. Затем Кормильцева переключили на фейковых первого замминистра МВД Александра Горового и сотрудника ФСБ.

Николая Викторовича уговорили установить приложение на телефон, написать расписку о неразглашении и перевести свои сбережения якобы на безопасный счет в Банке России. Кормильцев выполнил все требования и перевел мошенникам 400 тыс. рублей.

Ранее преподавателя МГОУ Наталию А. обманули по видеосвязи с помощью мошенников, которые представились Собяниным и Горовым. Женщина отдала злоумышленникам 2 млн рублей и взяла кредит на 550 тыс. рублей.