Baza: мошенники представились мэром Москвы и обманули преподавателя вуза

Преподавателя МГОУ Наталию А. смогли обмануть по видеосвязи с помощью мошенников, которые представились мэром столицы Сергеем Собяниным и замглавы МВД РФ Александром Горовым, сообщает Baza .

Мошенники первый раз позвонили ей 7 июня якобы из мэрии Москвы. Женщине сказали, что сейчас начнется видеоконференция с мэром и замглавы МВД. После этого она получила видеозвонок, а когда ответила, то увидела двух мужчин: одного в форме сотрудника МВД, а другого — похожего на Собянина.

«Мэр» рассказал, что через счета преподавателя мошенники выводят деньги на Украину. Он предложил сотрудничество, чтобы остановить злоумышленников. На предложение женщина согласилась.

После данного разговора жертве позвонил «сотрудник ЦБ РФ» Раевский, а также «капитан ФСБ» Кравцов. Вместе они смогли убедить преподавателя вуза снять все сбережения, составляющие 2 млн рублей, а потом передать деньги «помощнику следствия». Она встретилась с мужчиной около «Мытищинских бань» на улице Семашко и отдала наличные.

После этого злоумышленники смогли еще убедить Наталию оформить на себя два кредита на сумму 550 тыс. рублей. Из них 200 тыс. рублей жертва передала неизвестной женщине, с которой встретилась на Железнодорожной улице в Мытищах.

Только через 20 дней преподаватель МГОУ поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью к полицейским.