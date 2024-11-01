Экс-кандидата в губернаторы Петербурга арестовали в Гонконге из-за домогательств

Пьяного экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Иосифа Джагаева арестовали в Гонконге по обвинению в домогательствах к женщине. По версии местной полиции, он схватил незнакомую женщину за ягодицы, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 24 октября. Как отметил сам политик, отмечая праздник, он пошел в Хабад центр, где не рассчитал со спиртным. Затем мужчина вышел на улицу, чтобы проветриться. С того момента он не мог ничего вспомнить.

Очнулся Джагаев в отделении полиции. Местные правоохранители предъявили россиянину обвинения в домогательствах к женщине. Сам политик протоколы подписывать не стал, так как ему не показали видеозапись момента происшествия, его поместили в ИВС, а затем допрашивали около шести часов.

Мужчина побывал на трех заседаниях суда. На последнем его выпустили под залог в 10 тыс. местных долларов, что в перерасчете на российскую валюту — около 125 тыс. рублей.

У мужчины изъяли паспорт, ему запрещено покидать Гонконг и пользоваться интернетом. Политику приходится ночевать на улице из-за отсутствия документов. Следующее судебное заседание по его делу запланировано на 30 ноября. Родные политика боятся, что без защиты адвоката Джагаев могут осудить по «притянутому за уши» обвинению.

Ранее стало известно, что экс-участника «Голос 60+» из Уфы подозревают в домогательствах к 12-летней. Предположительно, он мог заставил пятиклассницу отправить себе голые фотографии.