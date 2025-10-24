Экс-главу администрации Ростова-на-Дону Логвиненко задержали

«Да, задержан», — подтвердили в правоохранительных органах.

Там добавили, что подробностей задержания еще нет.

Ранее городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку мэра Алексея Логвиненко, который почти на год раньше решил покинуть пост. Его полномочия должны были закончиться в октябре 2025 года. Он работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года.

