Депутаты Ростова-на-Дону приняли отставку мэра Логвиненко

Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку мэра Алексея Логвиненко, который почти на год раньше решил покинуть пост. Его полномочия должны были закончиться в октябре 2025 года, пишет РИА Новости .

«Принять отставку по собственному желанию главы администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко Алексея Валентиновича. Прекратить досрочно 28 января 2025 года исполнение полномочий главы администрации города Ростова-на-Дону», — говорится в решении депутатов, которые голосовали, прежде чем принять отставку или нет.

Информация о том, что Логвиненко планирует уволиться раньше времени, появилась в середине января 2025 года, однако тогда мэр Ростова-на-Дону заявил, что никаких заявлений не писал. Но уже вечером 27 января ситуация изменилась, и он все-таки написал заявление по собственному желанию.

Логвиненко работает в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года. С октября 2019 года он стал мэром и должен был занимать этот пост до октября 2025 года. Что стало причиной увольнения, пусть и по собственному желанию, не уточняется.

Временно исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин. До этого он занимал пост первого заместителя губернатора Ростовской области Василия Голубева.