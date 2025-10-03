сегодня в 17:41

Экс-главного научного сотрудника «27 ЦНИИ» МО отправили в колонию на 6 лет

Столичный суд приговорил экс-главного научного сотрудника «27 ЦНИИ» Минобороны РФ Евгения Долгова к шести годам заключения. Его отправят в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Приговор вынес Преображенский районный суд. Долгов виновен в совершении семи преступлений по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»). Также он виновен в совершении двух преступлений по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее московский суд отправил в СИЗО начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Михаила Надежина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

