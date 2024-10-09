Экс-футболист московского ЦСКА Артем Енин скончался в возрасте 48 лет

Бывший футболист национальной сборной и столичного ЦСКА Артем Енин скончался на 49-м году жизни. Предварительно, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности, сообщает SHOT .

Енин ушел из жизни накануне в своей квартире в Ярославле, где жил и работал в академии местного ФК «Шинник». Как рассказали знакомые Артема, футболист нередко злоупотреблял алкоголем.

Артем Енин дебютировал в составе сборной России в матче против Испании в 1998 году. Эта игра и стала единственной для футболиста в цветах национальной команды. В разные годы он выступал за ЦСКА, «Шинник», костромской «Спартак» и другие футбольные клубы.

Ранее стало известно, что 56-летнего экс-футболиста «Спартака» и сборной России Александра Мостового госпитализировали в Москве. Из-за камней в почках «Царю» потребовалось хирургическое вмешательство.