Baza: экс-футболиста «Спартака» Александра Мостового госпитализировали в Москве

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56-летнего экс-футболиста «Спартака» и сборной России Александра Мостового госпитализировали в Москве, сообщает Baza .

Спортсмен почувствовал себя плохо 1 октября. Ему вызвали скорую помощь. В тот день медики не стали госпитализировать Мостового. Спортсмену посоветовали пройти лечение в поликлинике.

Позже футболисту стало хуже. Он самостоятельно добрался до больницы. У спортсмена обнаружили камни в почках. Ему понадобилось хирургическое вмешательство.

Переживший операцию спортсмен сейчас находится под наблюдением медиков.

Александр Мостовой — один из самых прославленных футболистов в истории сборной России. Он завершил карьеру в 2005 году.

Ранее легенда «Спартака» Виктор Ноздрин умер на футбольном поле перед началом матча. Ему было 72 года.