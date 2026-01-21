Экопатруль заметил сброс какой-то гадости в Москву-реку

сегодня в 09:52

Гражданский экологический патруль снял на видео сброс какого-то вещества в Москву-реку в столице, сообщает «МК: срочные новости» .

Экоактивисты сняли видеоролик с белым неизвестным веществом накануне в 23:40.

Инцидент произошел в районе набережной Новикова-Прибоя.

Ранее московское правительство не обнаружило следов сброса загрязняющих веществ и распространения загрязнения в реке Яузе. Она окрасилась необычным цветом, который сравнивали с «фисташковым рафом».

