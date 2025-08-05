Власти Москвы не нашли загрязнений в Яузе, превратившейся в «фисташковый раф»

Власти не нашли загрязнений в Яузе, окрасившейся в цвет «фисташкового рафа»

Московское правительство не обнаружило следов сброса загрязняющих веществ и распространения загрязнения в реке Яуза, которая накануне окрасилась необычным цветом, который сравнивали с «фисташковым рафом». Вместе с тем власти предупредили, что если информация о выбросе подтвердится, то виновных привлекут к ответственности, сообщает «Подъем» со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее местные жители жаловались, что вода в Яузе в районе станции метро «Электрозаводская» окрасилась в странный фисташковый цвет. Москвичи опасались, что в реку слили неизвестную и опасную жидкость. Кадры с места событий публиковала Baza.

В понедельник, 4 августа, на месте инцидента в Яузе провели комплексное обследование. После проверки специалисты объявили, что в водоеме не выявлено загрязнений, а также гибели животных и растительных организмов.

«Окончательные выводы могут быть сделаны только после получения результатов исследований», — добавили в столичном департаменте.

Сейчас эксперты детально проверяют ливневую и канализационную сети. Если информация о загрязнении воды подтвердится, то материалы проверки отправят в Природоохранную прокуратуру.