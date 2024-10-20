Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили солдат и технику ВСУ в Курской области

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Экипажи российских вертолетов Ка-52М «Аллигатор» помешали украинским войскам провести ротацию в приграничной зоне в Курской области. Солдаты и бронетехника ВСУ были ликвидированы, кадры публикует Минобороны РФ.

На записи экипажи вертолетов производят выстрелы, пролетая над полями в Курской области. Боеприпасы летят по направлению к цели.

Затем «Аллигатор» возвращается на базу целым.

О применении Ка-52М против солдат и техники ВСУ в Курской области стало известно 1 сентября. «Аллигаторы» летают на низкой высоте, чтобы их не сбили солдаты противника.