Российские «Аллигаторы» вышли на охоту за ВСУ в Курской области
Минобороны: российские вертолеты Ка-52М ликвидируют ВСУ в Курской области
Российские вертолеты Ка-52М отправили в Курскую область для уничтожения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Вертолеты Ка-52М используются для ликвидации солдат и бронированной техники противника. В Курской области «Аллигаторы» летают на низкой высоте, чтобы системы ПВО противника не смогли их обнаружить.
Удары по ВСУ наносятся с кабрирования. После выполнения задания экипажи возвращаются на базу.
Ранее вертолеты Ка-52 ВКС РФ обратили ВСУ в бегство на курском направлении. «Аллигаторы» использовались для атаки бронетехники противника.