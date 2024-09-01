Российские «Аллигаторы» вышли на охоту за ВСУ в Курской области

сегодня в 17:12

Российские вертолеты Ка-52М отправили в Курскую область для уничтожения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вертолеты Ка-52М используются для ликвидации солдат и бронированной техники противника. В Курской области «Аллигаторы» летают на низкой высоте, чтобы системы ПВО противника не смогли их обнаружить.

Удары по ВСУ наносятся с кабрирования. После выполнения задания экипажи возвращаются на базу.

Ранее вертолеты Ка-52 ВКС РФ обратили ВСУ в бегство на курском направлении. «Аллигаторы» использовались для атаки бронетехники противника.