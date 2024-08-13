Вертолеты Ка-52 ВКС РФ обратили ВСУ в бегство на курском направлении
Минобороны: российские «Аллигаторы» обратили ВСУ в бегство в Курской области
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Вертолеты Ка-52 ВКС РФ заставили ВСУ бежать в Курской области, сообщает Минобороны России.
«Аллигаторы» атаковали украинских солдат. Кроме того, вертолеты Ка-52 ВКС РФ поразили бронированную и спецтехнику противника на курском направлении.
Основную часть украинских солдат уничтожили с помощью неуправляемых и управляемых авиаракет. Выжившие бойцы ВСУ обратились в бегство.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сказал, что большую часть украинских солдат, которые зашли на территорию РФ в Курской области, получилось ликвидировать. Населенные пункты, где остались солдаты ВСУ, зачищаются.