Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ
Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ в приграничье
Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ в белгородском приграничье, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Разведчики группировки прикрытия государственной границы выявили скопление боевиков ВСУ.
Получив координаты расположения врага, мотострелки оперативно нанесли удары из 100-мм пушки и крупнокалиберного пулемёта.
Боец с позывным Урал отметил качественную работу разведки и высокие поражающие способности БМП-3.