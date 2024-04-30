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Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ

Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ в приграничье
Происшествия

Экипаж российской БМП уничтожил скопление боевиков ВСУ в белгородском приграничье, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Разведчики группировки прикрытия государственной границы выявили скопление боевиков ВСУ.

Получив координаты расположения врага, мотострелки оперативно нанесли удары из 100-мм пушки и крупнокалиберного пулемёта.

Боец с позывным Урал отметил качественную работу разведки и высокие поражающие способности БМП-3.