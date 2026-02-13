Екатеринбуржцу пришлось выкупать свою квартиру после поездки за границу

Житель Екатеринбурга взял в ипотеку двухкомнатную квартиру на Уралмаше, а затем отправился на заработки в Южную Корею. Мужчина договорился с родным братом, что тот будет жить в квартире и вносить платежи, сообщает E1.ru .

Жена и трое детей екатеринбуржца на время его отъезда на заработки уехали в родной Таджикистан.

Мужчина уехал в конце 2019 года. К 2022 году по ипотеке накопился внушительный долг: брат перестал гасить ее после двух платежей. Уведомления из банка исправно присылали, но их никто не получал. После этого банк отправился в суд, который вынес заочное решение о взыскании заложенного имущества и долга в 2,3 млн рублей.

В Екатеринбург мужчина вернулся в апреле 2024 года. Тогда брат рассказал, что не платил за квартиру. Владелец жилья сразу стал гасить образовавшийся долг, не зная, что появилось решение суда, касающееся продажи квартиры на аукционе.

«В ноябре 2024 года приставы возбуждают исполнительное производство (причем исполнительные листы у них лежали где-то год) и тут же составляют акт описи квартиры. Ринат прибежал к приставам со словами: „Ради бога, не трогайте мою квартиру, я в ближайшее время буду занимать деньги, буду все гасить“. Там согласились, он начал вносить платежи, а квартиру тем временем выставили на торги», — сказала адвокат екатеринбуржца Зарина Адыева.

Платежи он вносил крупными суммами, в том числе и маткапиталом. О каждом взносе в мессенджере писал приставу, но, когда пришел в ФССП сообщить, что долг практически выплачен, то узнал, что жилье продали за 2 067 240 рублей.

Торги провели 13 марта, а 28 марта подписали договор купли-продажи. Вскоре в квартиру пришел новый владелец. Тогда мужчина понял, что сам он ситуацию не исправит, и обратился к юристам.

Адвокат изучила все выписки о внесении денег и выяснила, что задолженности почти не осталось.

«С момента принятия решения было уплачено 2,69 млн рублей при указанной сумме долга в 2,32 млн. Торги прошли 13 марта прошлого года, а деньги были внесены к 26 февраля», — добавила юрист.

По ее словам, еще мужчина оплатил все дополнительные расходы, которые взыскал суд.

С новым владельцем квартиры пытались договориться мирно. Но он потребовал не только заплатить стоимость жилья, но и еще 1,5 млн рублей. Однако ситуация поменялась после нескольких судов. Адвокат добилась, чтобы восстановили срок на подачу заявления об отмене заочного решения и пересмотра дела, еще юрист запустила процесс о признании аукциона и договора купли-продажи недействительными.

Поняв, что квартира вернется прежнему владельцу, покупатель подписал мировое соглашение.

