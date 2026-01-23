«Ей п*****»: фейерверки взорвались в машине на ВДНХ в Москве и уничтожили ее

Вечером 23 января в Москве в одном из автомобилей на ВДНХ в багажном отсеке взорвались фейерверки. В результате происшествия начался автопожар, который уничтожил машину. Момент взрыва попал на видео, которое опубликовал Mash .

«Короче, в тачке е***** салют внутри, а мы думаем, ничего себе салют на ВДНХ. Короче, вот так вот теперь тачка горит. Ей, похоже, п*****. Ну, не похоже, ей п****!» — сказал очевидец происшествия.

Предварительно известно, что владелец транспортного средства уложил пиротехнику в багажник, затем ушел по делам. Взрыв салютов произошел в момент его отсутствия.

Позже мужчина обнаружил свою машину с полностью выгоревшим багажником. Что стало причиной возгорания салютов, пока неизвестно.

Ранее днем 23 января на одном из тротуаров Москвы из-за технической неисправности загорелась машина. Момент автопожара попал на видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.