«Единственный выжил! Попарить дать?»: видео со спасшимся в байкальской резне
Подростки сняли видео с юношей Димой, который спасся во время резни на вечеринке в Байкальске Иркутской области. Судя по кадрам, парню уже стало лучше — он находится в больнице, но шутит с друзьями и просит дать покурить вейп, сообщает Baza.
«Димон, передай привет! Единственный, кто живой! Попарить тебе дать? Ты че, гонишь? Нас туда не пустят! Мы даже половину не успеваем проходить, они нас на *** посылают!» — говорил один из товарищей Димы, когда подросток выглянул в окно, чтобы поговорить с ними.
15-летний Дима — один из участников вечеринки в Байкальске, которая закончилась кровавой расправой и смертью пятерых человек. По данным СМИ, почти полтора десятка ребят праздновали день рождения и пили алкоголь, когда один из присутствующих, 17-летний Миша, начал приставать к 14-летней девочке. Он хотел заняться с ней сексом, а оно отказала. Предположительно, девочка также сказала вслух, что Миша может только угрожать, но на самом деле никому не причинит вреда. После этого юноша, по информации журналистов, схватил канцелярский нож и начал убивать своих знакомых.
Как писали в прессе, подросток успел зарезать четверых ребят и ранить еще нескольких. После этого Михаил, предполагаемый убийца, устроил пожар в доме, где происходила вечеринка. Вскоре там же нашли и его труп.
Во время бойни на вечеринке в Байкальске также выжила одна из девочек. Несовершеннолетнюю спасло то, что она притворилась мертвой.