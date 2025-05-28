«Единственный выжил! Попарить дать?»: видео со спасшимся в байкальской резне

Подростки сняли видео с юношей Димой, который спасся во время резни на вечеринке в Байкальске Иркутской области. Судя по кадрам, парню уже стало лучше — он находится в больнице, но шутит с друзьями и просит дать покурить вейп, сообщает Baza .

«Димон, передай привет! Единственный, кто живой! Попарить тебе дать? Ты че, гонишь? Нас туда не пустят! Мы даже половину не успеваем проходить, они нас на *** посылают!» — говорил один из товарищей Димы, когда подросток выглянул в окно, чтобы поговорить с ними.

15-летний Дима — один из участников вечеринки в Байкальске, которая закончилась кровавой расправой и смертью пятерых человек. По данным СМИ, почти полтора десятка ребят праздновали день рождения и пили алкоголь, когда один из присутствующих, 17-летний Миша, начал приставать к 14-летней девочке. Он хотел заняться с ней сексом, а оно отказала. Предположительно, девочка также сказала вслух, что Миша может только угрожать, но на самом деле никому не причинит вреда. После этого юноша, по информации журналистов, схватил канцелярский нож и начал убивать своих знакомых.

Как писали в прессе, подросток успел зарезать четверых ребят и ранить еще нескольких. После этого Михаил, предполагаемый убийца, устроил пожар в доме, где происходила вечеринка. Вскоре там же нашли и его труп.

Во время бойни на вечеринке в Байкальске также выжила одна из девочек. Несовершеннолетнюю спасло то, что она притворилась мертвой.