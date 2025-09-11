Дымящийся труп на электричке: еще один подросток-зацепер погиб в Подмосковье

В Одинцовском округе подросток-зацепер сгорел на крыше электрички Можайск — Москва на станции Чапаевка. Поезда задержали на два часа, чтобы снять труп, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Подросток, которому на вид лет 12, буквально поджарился на крыше электрички вечером 10 сентября. Парня и раньше замечали за экстремальным хобби.

В Сети появились фото, где он вместе с друзьями лазит по крыше электрички. Отговорить ребенка от опасного занятия никто так и не смог.

Ранее в Москве школьник взобрался на крышу электрички и погиб от удара током. Происшествие случилось на остановочной платформе Яуза.