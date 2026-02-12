Дым валит из окна: квартира вспыхнула в столичном ЖК «Савеловский Сити»

сегодня в 13:13

Стройматериалы вспыхнули в квартире на 12-м этаже ЖК «Савеловский Сити» в Москве

Мощный пожар произошел на 12-м этаже московского ЖК «Савеловский Сити». По предварительным данным, загорелись установка для натяжного потолка и стройматериалы, сообщает «МК: срочные новости» .

О пострадавших не сообщается, жильцы эвакуировались самостоятельно. Отмечается, что в здании не сработала система дымоудаления.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как из окна клубами валит черный дым.

Ранее на 17 этаже подъезда дома на Митинской улице в Москве случился пожар на лестнице. Один человек погиб, двое получили травмы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.