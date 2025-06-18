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Двухлетний ребенок погиб, выпав с 10-го этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители не уследили за ребенком, тот забрался на подоконник и сорвался с десятого этажа. Об этом со ссылкой на 78.ru сообщила газета «Петербургский дневник».

Инцидент случился в районе Полюстрово 17 июня.

Как сообщают правоохранительные органы, погибший проживал в этой квартире вместе с матерью и отцом. Семья не находилась на каких-либо специальных учетах.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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