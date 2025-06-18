Двухлетний ребенок погиб, выпав с 10-го этажа в Петербурге
Фото - © Медиасток.рф
В Санкт-Петербурге родители не уследили за ребенком, тот забрался на подоконник и сорвался с десятого этажа. Об этом со ссылкой на 78.ru сообщила газета «Петербургский дневник».
Инцидент случился в районе Полюстрово 17 июня.
Как сообщают правоохранительные органы, погибший проживал в этой квартире вместе с матерью и отцом. Семья не находилась на каких-либо специальных учетах.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее маленькая девочка упала в пруд в Подмосковье и утонула. Она только научилась ходить и исследовала двор. Родители не заметили, как малышка упала в пруд.