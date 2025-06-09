Только научилась ходить: маленькая девочка упала в пруд в Подмосковье и утонула

В Коломне 1,5-годовалая девочка, которая едва научилась ходить, упала в пруд. Родители не заметили, что девочка утонула, сообщает «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в одной из деревень округа. В населенном пункте есть маленький пруд, который, на первый взгляд, абсолютно безобиден.

Однако 8 июня в нем утонула малышка. Она только-только научилась ходить и исследовала двор. Родители не заметили, как ребенок упал в пруд.

Когда пропажу ребенка все-таки обнаружили, малышку достали из водоема. Ее пытались спасти, довезли до больницы, но девочка умерла.

Ранее в реке Уче в Пушкине утонул 8-летний мальчик. Рядом сидели рыбаки, они не решились залезть в воду.