В Пушкине рыбаки не решились залезть в реку, пока там тонул 8-летний мальчик

Восьмилетний мальчик утонул, пока купался в реке Уча в Пушкине. Его друг пытался просить рыбаков о помощи, но те не решились залезть в воду, сообщает «МК: срочные новости» .

Прежде чем отправиться купаться, ребенок попросил разрешения у матери. Та категорически запретила ему отправляться на речку.

Мальчик не послушался. Вместе с другом он отправился к водоему. Ребята не знали, что в реке бьют холодные ключи и коварное дно. В один момент восьмилетний мальчик начал тонуть.

Рядом сидели рыбаки. Друг мальчика пытался до них докричаться, прося о помощи, но те решили не лезть в воду. В результате ребенок утонул. Тело малыша нашли спасатели спустя несколько часов.

Ранее 12-летнего мальчика унесло течением реки Томи в Кемеровской области. Было найдено его тело.