Тело погибшего на Томи ребенка нашли

Информация об этом распространилась в социальных сетях, а затем Следственный комитет по Кузбассу подтвердил случившееся.

С начала летнего сезона это уже третий случай гибели несовершеннолетнего на воде. Наиболее трагично то, что дети продолжают играть вблизи опасных участков рек с сильным течением.

В предстоящие выходные прогнозируется жаркая погода, что может спровоцировать увеличение количества купающихся, в том числе в местах, которые для этого не предназначены. Ежегодно обнаруживают тела утонувших людей, включая детей.

Представители МЧС и полиции Кузбасса обратились к гражданам с просьбой усилить контроль над детьми, проводить разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде, чтобы предотвратить возможные трагедии.