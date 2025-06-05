Тело погибшего на Томи ребенка нашли
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В Кемеровской области обнаружено тело 12-летнего мальчика, которого ранее унесло течением реки Томи, сообщает Сiбдепо.
Информация об этом распространилась в социальных сетях, а затем Следственный комитет по Кузбассу подтвердил случившееся.
С начала летнего сезона это уже третий случай гибели несовершеннолетнего на воде. Наиболее трагично то, что дети продолжают играть вблизи опасных участков рек с сильным течением.
В предстоящие выходные прогнозируется жаркая погода, что может спровоцировать увеличение количества купающихся, в том числе в местах, которые для этого не предназначены. Ежегодно обнаруживают тела утонувших людей, включая детей.
Представители МЧС и полиции Кузбасса обратились к гражданам с просьбой усилить контроль над детьми, проводить разъяснительные беседы о правилах безопасности на воде, чтобы предотвратить возможные трагедии.