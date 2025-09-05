Двухколесный транспорт разлетелся пополам: самокатчика сбили в Дзержинском

Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 13:17

В Дзержинском электросамокатчик столкнулся с иномаркой

В подмосковном Дзержинском произошло ДТП с участием самокатчика. В результате столкновения с автомобилем СИМ разлетелся пополам, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла в Денисьевском проезде. На опубликованных в Сети кадрах видно, что разломанный желтый самокат лежит на проезжей части.

Столкновение произошло с серым автомобилем Hyundai. У машины отвалился бампер и помялся капот. О пострадавших не сообщается.

Ранее девушка в наушниках на самокате чуть не сбила с ног 69-летнюю мать актрисы Екатерины Шпицы. Галина Карповская получила ушиб плеча.