Двухколесный транспорт разлетелся пополам: самокатчика сбили в Дзержинском
В Дзержинском электросамокатчик столкнулся с иномаркой
Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»
В подмосковном Дзержинском произошло ДТП с участием самокатчика. В результате столкновения с автомобилем СИМ разлетелся пополам, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Авария произошла в Денисьевском проезде. На опубликованных в Сети кадрах видно, что разломанный желтый самокат лежит на проезжей части.
Столкновение произошло с серым автомобилем Hyundai. У машины отвалился бампер и помялся капот. О пострадавших не сообщается.
Ранее девушка в наушниках на самокате чуть не сбила с ног 69-летнюю мать актрисы Екатерины Шпицы. Галина Карповская получила ушиб плеча.