Девушка на самокате чуть не сбила пожилую маму актрисы Шпицы в Москве
Девушка в наушниках на самокате чуть не сбила с ног 69-летнюю мать актрисы Екатерины Шпицы. Галина Карповская получила ушиб плеча, сообщает «112».
Инцидент произошел 1 сентября в Москве. Девушка мчалась на самокате по улице Черняховского и задела Галину Федоровну. Она не принесла извинений и даже не остановилась.
У женщины диагностировали ушиб плеча. Она собирается обратиться в полицию. Сервис кикшеринга уже вычислил аккаунт девушки и принял меры.
«Хоть так. Может человек немного задумается!» — ответила Шпица в чате с сервисом.
Ранее в Москве 17-летний курьер на самокате сбил 9-летнюю девочку, которая шла с мамой. В результате пострадал и сам самокатчик, и маленький ребенок.