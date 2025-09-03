Девушка на самокате чуть не сбила пожилую маму актрисы Шпицы в Москве

Девушка в наушниках на самокате чуть не сбила с ног 69-летнюю мать актрисы Екатерины Шпицы. Галина Карповская получила ушиб плеча, сообщает «112» .

Инцидент произошел 1 сентября в Москве. Девушка мчалась на самокате по улице Черняховского и задела Галину Федоровну. Она не принесла извинений и даже не остановилась.

У женщины диагностировали ушиб плеча. Она собирается обратиться в полицию. Сервис кикшеринга уже вычислил аккаунт девушки и принял меры.

«Хоть так. Может человек немного задумается!» — ответила Шпица в чате с сервисом.

Ранее в Москве 17-летний курьер на самокате сбил 9-летнюю девочку, которая шла с мамой. В результате пострадал и сам самокатчик, и маленький ребенок.