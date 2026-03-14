Двух женщин завалило снежной лавиной с крыши дома в Мордовии
Две женщины пострадали из-за снежной лавины, которая сошла с крыши двухэтажного дома в Мордовии, сообщает SHOT.
Инцидент произошел на улице Титова в Саранске. Прибывшие на место спасатели откопали пострадавших из сугроба.
С ссадинами и ушибами женщин госпитализировали в городскую больницу.
Ранее глыба льда рухнула на 4-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. Медики диагностировали у пострадавшей трещину в черепе размером несколько сантиметров, а также перелом ноги.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.