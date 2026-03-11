Трещина в черепе: глыба льда рухнула на 4-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

сегодня в 04:34

Глыба льда упала на 4-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске наледь сошла на 4-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, сообщает Amur Mash .

Инцидент случился на улице Большая полянка, когда девочка выходила из подъезда в сопровождении отца.

В результате пострадавшую доставили в больницу. Медики обнаружили у нее трещину в черепе размером несколько сантиметров, а также перелом ноги.

Как уточнили в СУ СК России по Сахалинской области, происшествие случилось 6 марта. На данный момент ребенку ничего не угрожает, степень тяжести вреда устанавливается.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

