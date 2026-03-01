Двух из пяти пропавших в Пермском крае туристов нашли мертвыми
Фото - © Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
Двух из пяти пропавших в Пермском крае туристов обнаружили мертвыми. Еще одному оказывают помощь, сообщает Mash.
Так, к настоящему моменту спасателям удалось найти троих из пяти экстремалов, пропавших в горах Пермского края.
Ранее стало известно, что пять путешественников на снегоходах исчезли у базы отдыха Кваркуш в Красновишерском муниципальном округе в Пермском крае. При этом они не регистрировались в качестве туристической группы.
По факту исчезновения туристов возбудили уголовное дело. Оставшихся мужчин ищут десятки людей и беспилотники.
