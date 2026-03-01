Двух из пяти пропавших в Пермском крае туристов нашли мертвыми

Двух из пяти пропавших в Пермском крае туристов обнаружили мертвыми. Еще одному оказывают помощь, сообщает Mash .

Так, к настоящему моменту спасателям удалось найти троих из пяти экстремалов, пропавших в горах Пермского края.

Ранее стало известно, что пять путешественников на снегоходах исчезли у базы отдыха Кваркуш в Красновишерском муниципальном округе в Пермском крае. При этом они не регистрировались в качестве туристической группы.

По факту исчезновения туристов возбудили уголовное дело. Оставшихся мужчин ищут десятки людей и беспилотники.

