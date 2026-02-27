В Пермском крае бесследно исчезли 5 путешественников из Уфы на снегоходах

Пять путешественников на снегоходах исчезли у базы отдыха Кваркуш в Красновишерском муниципальном округе в Пермском крае. Их не могут найти четвертый день подряд, сообщает SHOT .

Путешественники не регистрировались в качестве туристической группы. Они выехали из башкортостанской Уфы в Пермский край неделю назад.

Затем доехали до поселка Золотанка, сели на снегоходы и отправили на плато Кваркуш в «Избу Иванова». Группа должна была приехать в деревню трое суток назад. Однако резко перестала выходить на связь.

Причины исчезновения неизвестны. Туристов разыскивают волонтеры и спасатели.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.